Твіттер дозволив завантажувати фото у 4К

Відтепер користувачі соцмережі зможуть відправляти фотографії з роздільною здатністю в 4096 x 4096 пікселів

Соціальна мережа Твіттер дозволила завантажувати на платформі світлини з роздільною здатністю у 4К.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Twitter Support.

"Час твітити ці фотографії з високою роздільною здатністю. Можливість завантажувати та переглядати зображення у 4K на Android та iOS доступна для всіх", - зазначили у техпідтримці соцмережі.

У Twitter Support також додали, що для початку завантаження та перегляду зображень у форматі 4K необхідно змінити налаштування "Використання даних".

За даними The Verge, відтепер користувачі соцмережі зможуть відправляти фотографії з роздільною здатністю в 4096 x 4096 пікселів.

Раніше користувачі додатку на смартфонах могли завантажувати світлини з роздільною здатністю лише 2048 x 2048 пікселів.

Читайте також: Twitter починає маркувати пости з фейками про COVID-вакцини