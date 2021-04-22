Твіттер дозволив завантажувати фото у 4К
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Twitter Support.
"Час твітити ці фотографії з високою роздільною здатністю. Можливість завантажувати та переглядати зображення у 4K на Android та iOS доступна для всіх", - зазначили у техпідтримці соцмережі.
У Twitter Support також додали, що для початку завантаження та перегляду зображень у форматі 4K необхідно змінити налаштування "Використання даних".
За даними The Verge, відтепер користувачі соцмережі зможуть відправляти фотографії з роздільною здатністю в 4096 x 4096 пікселів.
Раніше користувачі додатку на смартфонах могли завантажувати світлини з роздільною здатністю лише 2048 x 2048 пікселів.
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