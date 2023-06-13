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CУСПІЛЬСТВО

Twitter прагне стати найточнішим джерелом інформації в світі – WSJ

13 червня 2023, 14:52
Twitter прагне стати найточнішим джерелом інформації в світі – WSJ
Над цим працюватиме нова СЕО компанії.

Мета Twitter полягає в тому, щоб стати найбільш точним джерелом інформації у світі.

Про це йдеться в службовій записці нової генеральної директорки соцмережі Лінди Яккаріно Яккаріно почала роботу на два тижні раніше обіцяного, пише The Wall Street Journal.

За її словами, компанія "має на меті стати найточнішим у світі джерелом інформації в режимі реального часу", оскільки після продажу Twitter зіткнувся з критикою щодо боротьби з дезінформацією.

Також вона акцентувала увагу на необхідності трансформувати цей майданчик, щоб рухати цивілізацію вперед за допомогою нефільтрованого обміну інформацією та відкритого діалогу про речі, які мають для найбільше значення.

Крім цього, за її словами, люди мають щиро вірити в бачення Twitter 2.0 і наполегливо працювати задля цієї віри.

Зараз Яккаріно контролює бізнес-операції Twitter, який намагається заробляти гроші, а Маск залишається виконавчим головою і головним технічним директором компанії.

"Ми вважаємо, що Лінда має чітке бачення розвитку Twitter з великою кількістю дров, які можна нарубати. Це чудовий перший крок, і вона знає, яке завдання стоїть перед Twitter, щоб монетизувати платформу, яка залишається «золотою гускою", — сказав Деніел Айвз з Wedbush Securities.

TwitterМАСК

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