ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоціальна мережа Twitter з 3 серпня прибере функцію Fleets, завдяки якій можна робити пости, що зникають через 24 години.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter прибере функцію "пост на добу"
Ми не бачили зростання користувачів, які приєднуються до Fleets, як ми сподівалися. Через це 3 серпня функція Fleets більше не буде доступна в Twitter
Фото: google.com
Про це компанія повідомила у своєму блозі, передає Укрінформ.
"Ми не бачили зростання користувачів, які приєднуються до Fleets, як ми сподівалися. Через це 3 серпня функція Fleets більше не буде доступна в Twitter", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що Fleets в основному використовували ті, хто вже вів аккаунт у Twitter раніше.
Адміністрація соцмережі наголосила, що компанія зосередиться на інших оновленнях, щоб залучити до соцмережі якомога більше нових користувачів.
Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Facebook розробила нову функцію для груп на власній платформі. Функція "Експерти групи" дозволить адміністраторам груп визначати, які учасники добре знаються на темі групи.
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