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Twitter прибере функцію "пост на добу"

Ми не бачили зростання користувачів, які приєднуються до Fleets, як ми сподівалися. Через це 3 серпня функція Fleets більше не буде доступна в Twitter
Соціальна мережа Twitter з 3 серпня прибере функцію Fleets, завдяки якій можна робити пости, що зникають через 24 години.
Twitter прибере функцію "пост на добу" Фото: google.com
Про це компанія повідомила у своєму блозі, передає Укрінформ.
 
"Ми не бачили зростання користувачів, які приєднуються до Fleets, як ми сподівалися. Через це 3 серпня функція Fleets більше не буде доступна в Twitter", - йдеться у повідомленні.
 
У компанії зазначили, що Fleets в основному використовували ті, хто вже вів аккаунт у Twitter раніше.
 
Адміністрація соцмережі наголосила, що компанія зосередиться на інших оновленнях, щоб залучити до соцмережі якомога більше нових користувачів.
 
Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Facebook розробила нову функцію для груп на власній платформі. Функція "Експерти групи" дозволить адміністраторам груп визначати, які учасники добре знаються на темі групи.
 
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15 07 2021 14:19
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