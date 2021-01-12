Twitter видалятиме фото і відео, опубліковані без дозволу зображених на них людей

Ці правила почали діяти з 30 листопада по всьому світу

Соціальна мережа Twitter видалятиме фотографії та відеозаписи, якщо отримає повідомлення, що їх було опубліковано без згоди людини, яка на них зображена

Про таке нововведення компанія повідомила у своєму блозі, передає Укрінформ.

"Це оновлення дозволить нам вживати заходів щодо медіафайлів, які публікуються без явного образливого змісту, якщо вони розміщені без згоди зображеної особи", - сказано в повідомленні.

Адміністрація Twitter пояснила, що розміщення особистих зображень чи відео потенційно може порушити конфіденційність особи та призвести до емоційної чи фізичної шкоди. Там наголосили, що зловживання особистими медіафайлами може торкнутися кожного, але особливо від цього можуть постраждати жінки, активісти, дисиденти та представники меншин.

У компанії запевнили, що це нововведення не поширюватиметься на фото і відео із супроводжувальними твітами, в яких фігурують громадські діячі чи окремі особи, якщо повідомлення опубліковане в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

Водночас у разі поширення особистих зображень громадських діячів або осіб, які беруть участь у публічних обговореннях, задля залякування чи переслідування, вміст також видалятиметься.

"Ми визнаємо, що є випадки, коли власники облікових записів можуть ділитися зображеннями або відео з людьми, щоб допомогти комусь, хто потрапив у кризову ситуацію, наприклад, після насильницької події або події, що заслуговує на увагу через суспільний інтерес, то їхня цінність може переважити ризики для безпеки людини. Ми завжди намагатимемося оцінити контекст, в якому поширюється контент, і в таких випадках можемо дозволити залишити зображення або відео у соцмережі", - заявили в Twitter.

Для того, аби Twitter видалив зображення чи відео, опубліковані без дозволу, людина, зображена на цих фото або відео, повинна надіслати до компанії відповідний звіт.

Ці правила почали діяти з 30 листопада по всьому світу.

Нагадаємо, що Twitter дозволив користувачам відправляти донати (грошові перекази) блогерам, навіть у біткоїнах.