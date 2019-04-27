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Тимошенко відмовилася підтримати законопроект "Самопомочі" про обмеження повноважень президента

"Час наступному президентові назвати свої кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, всіх, кого він повинен назвати по Конституції. А Верховна Рада повинна дати можливість призначити їх як можна швидше"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроект від фракції "Самопоміч" щодо повноважень президента України суперечить конституції.
Тимошенко відмовилася підтримати законопроект "Самопомочі" про обмеження повноважень президента Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko

"Як на мене, запропонований "Самопоміччю" закон суперечить Конституції. До того ж, країні набридли політичні інтриги, перетягування повноважень і спроби змінити правила під час гри. Люди чекають змін в їхньому житті, дій і результатів", - напише Тимошенко на своїй сторінці в Facebook.

Тимошенко стверджує, що повноваження президента України чітко прописані в Конституції. А запропонований парламентарями законопроект може перешкодити очільнику держави виконувати свою роботу.

"Час наступному президентові назвати свої кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, всіх, кого він повинен назвати по Конституції. А Верховна Рада повинна дати можливість призначити їх як можна швидше", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект щодо обмеження повноважень президента, який не сподобався колишньому міністру оборони і кандидату в очільники держави Анатолію Гриценку.

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27 04 2019 20:29
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