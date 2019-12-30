У 2019 році найбагатші люди світу збільшили свої статки на чверть — Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg, який відстежує статки у межах свого Індексу мільярдерів, передає "Громадське".
Видання зазначає, що у 2019 році з 500 найбагатших людей світу лише в 52 скоротилися статки. Решта ж заробили в найрізноманітніший спосіб: від піару в соцмережах до продажу розбитих автівок.
Наймолодшою мільярдеркою в цьогорічному рейтингу стала Кайлі Дженер, яка заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів.
Найбільше за 2019 рік — на 36,5 мільярда доларів — розбагатів француз Бернар Арно, ставши третім найбагатшим чоловіком світу за рейтингом Bloomberg і одним із трьох на планеті зі статками у 100 мільярдів доларів і більше. Арно зокрема володіє контрольним пакетом модного дому Louis Vuitton.
І, попри скорочення статків на майже 9 мільярдів доларів, власник Amazon.com Inc. Джеф Безос і далі очолює рейтинг найбагатших людей світу з понад 111 мільярдами доларів.
Найбільше в Індексі мільярдерів Bloomberg американців — 172 із 500. Утім поволі зростає представництво в рейтингу й інших країн, зокрема Китаю, звідки до Індексу у 2019 році внесли 54 мільярдери — більше лише в США.
Нагадаємо, що Україна посідає 10 місце серед європейських країн за популярністю NFC-платежів (Near field communication - технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії).
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