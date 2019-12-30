У 2019 році найбагатші люди світу збільшили свої статки на чверть — Bloomberg

Наймолодшою мільярдеркою в цьогорічному рейтингу стала Кайлі Дженер, яка заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів

За 2019 рік найбагатші люди світу стали багатшими на 1,2 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018-го.

Про це повідомляє Bloomberg, який відстежує статки у межах свого Індексу мільярдерів, передає "Громадське".

Видання зазначає, що у 2019 році з 500 найбагатших людей світу лише в 52 скоротилися статки. Решта ж заробили в найрізноманітніший спосіб: від піару в соцмережах до продажу розбитих автівок.

Наймолодшою мільярдеркою в цьогорічному рейтингу стала Кайлі Дженер, яка заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів.

Найбільше за 2019 рік — на 36,5 мільярда доларів — розбагатів француз Бернар Арно, ставши третім найбагатшим чоловіком світу за рейтингом Bloomberg і одним із трьох на планеті зі статками у 100 мільярдів доларів і більше. Арно зокрема володіє контрольним пакетом модного дому Louis Vuitton.

І, попри скорочення статків на майже 9 мільярдів доларів, власник Amazon.com Inc. Джеф Безос і далі очолює рейтинг найбагатших людей світу з понад 111 мільярдами доларів.

Найбільше в Індексі мільярдерів Bloomberg американців — 172 із 500. Утім поволі зростає представництво в рейтингу й інших країн, зокрема Китаю, звідки до Індексу у 2019 році внесли 54 мільярдери — більше лише в США.

Нагадаємо, що Україна посідає 10 місце серед європейських країн за популярністю NFC-платежів (Near field communication - технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії).