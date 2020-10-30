У Бабиному Яру вандали розбили пам'ятну плиту з іменами учасників ОУН
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак у Фейсбуці.
"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані «невідомі особи» розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена учасників похідної групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках", - написав він.
Червак зазначив, що пам’ятна плита розміщена біля Пам’ятного хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру.
"Уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце. Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців", - заявив він.
Голова ОУН наголосив, що пам'ятну плиту з іменами буде відновлено.
"Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо", - написав він.
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