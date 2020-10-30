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У Бабиному Яру вандали розбили пам'ятну плиту з іменами учасників ОУН

У Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам’ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках.
У Бабиному Яру вандали розбили пам Меморіал у Бабиному Яру Фото: www.unn.com.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак у Фейсбуці.

"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані «невідомі особи» розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена учасників похідної групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках", - написав він.

Червак зазначив, що пам’ятна плита розміщена біля Пам’ятного хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру.

"Уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце. Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців", - заявив він.

Голова ОУН наголосив, що пам'ятну плиту з іменами буде відновлено.

"Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо", - написав він.

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30 10 2020 11:04
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