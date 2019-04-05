CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦиклон «Фані», в результаті якого в Індії загинули 12 осіб, досяг Бангладеш, де також вже нарахували 12 жертв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бангладеш через циклон "Фані" загинули 12 людей
Щонайменше 36 сіл були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано.
Циклон Фейлін в Бенгальській затоці. Фото: AFP
«Шість людей загинули, потрапивши під удари падаючих дерев або зруйнованих стін, і ще шість осіб загинули від попадання блискавки», - сказав бангладешський чиновник з надзвичайних ситуацій Беназір Ахмед, повідомляє "Укрінформ" .
Як зазначає видання, через евакуації 1,2 мільйона чоловік з індійського штату Одиша понад 1,6 мільйона чоловік були відправлені в притулки в Бангладеш.
Щонайменше 36 сіл були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано.
Нагадаємо, що в Індонезії внаслідок повені загинулі щонайменше 50 людей.
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