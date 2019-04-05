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У Бангладеш через циклон "Фані" загинули 12 людей

Щонайменше 36 сіл були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано.
Циклон «Фані», в результаті якого в Індії загинули 12 осіб, досяг Бангладеш, де також вже нарахували 12 жертв.
У Бангладеш через циклон "Фані" загинули 12 людей Циклон Фейлін в Бенгальській затоці. Фото: AFP

«Шість людей загинули, потрапивши під удари падаючих дерев або зруйнованих стін, і ще шість осіб загинули від попадання блискавки», - сказав бангладешський чиновник з надзвичайних ситуацій Беназір Ахмед, повідомляє "Укрінформ" .

Як зазначає видання, через евакуації 1,2 мільйона чоловік з індійського штату Одиша понад 1,6 мільйона чоловік були відправлені в притулки в Бангладеш.

Щонайменше 36 сіл були затоплені штормом, а понад 2000 будинків було зруйновано.

Нагадаємо, що в Індонезії внаслідок повені загинулі щонайменше 50 людей.

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04 05 2019 22:21
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