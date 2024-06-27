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ПОЛІТИКА

У Болівії відбулася спроба військового перевороту

27 червня 2024, 08:08
У Болівії відбулася спроба військового перевороту
Фото: Reuters / David Mercado
Президент Луїс Арсе засудив спробу державного перевороту і закликав болівійців "організуватися та мобілізувати... на користь демократії".

Болівійська поліція заарештувала лідера спроби військового перевороту — екскомандувача армії Болівії генерала Хуана Хосе Суньїгу — через кілька годин після того, як військові штурмували президентський палац у столиці країни Ла-Пасі.

Про це пишуть BBCWashington Post та Guardian.

Військові на кілька годин захопили контроль над центральною площею в Ла-Пасі, де розташовані урядові будівлі. Броньована машина штурмувала ворота однієї з будівель. Військовий лідер повстанців генерал Хуан Хосе Суньїга заявив, що хоче "перебудувати демократію" і змінити уряд.

Екскомандувача заарештували, коли він виходив з військового командного центру. У коментарі журналістам на місці Суньїга сказав президент Болівії Луїс Арсе доручив йому ввести війська. Генерала тепер підозрюють у тероризмі та збройному повстанні. Після його затримання військові відступили з площі.

Президент Луїс Арсе засудив спробу державного перевороту і закликав болівійців "організуватися та мобілізувати... на користь демократії". Ці слова викликали резонанс у суспільстві, тому на підтримку уряду на вулиці вийшли продемократичні демонстранти.

Пізніше президент Арсе заявив, що стоятиме твердо на захисті законної влади, та оголосив про призначення нового командувача армією, який наказав військам відступити, пише Associated Press.

На тлі акції прихильників президента, які розмахували прапорами Болівії та аплодували на центральній площі, солдати відступили.

Новопризначений головнокомандувач армії Хосе Вілсон Санчес заявив, що наказав "всім мобілізованим повернутися до своїх частин". Він додав, що ніхто не хоче дій, які можна спостерігати на вулицях.

Болівіяпереворот

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