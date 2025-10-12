Загроза держперевороту: президент Мадагаскару звернувся до нації

Його звернення пролунало після того, як частина військових відкрито відмовилась підкорятися наказам і оголосила себе єдиним командуванням збройних сил.

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна заявив, що в країні відбувається спроба незаконного та насильницького захоплення влади.

Про це він повідомив у телевізійному зверненні в неділю, на тлі багатотижневих антиурядових протестів, передає Al Jazeera..

"Йдеться про спробу незаконного та насильницького захоплення влади", - заявив Радзуеліна.

Однак він не надав при цьому конкретних доказів або деталей.

Його заява прозвучала після того, як напередодні, 11 жовтня, військовослужбовці з підрозділу Сили підтримки армії (CAPSAT) ті самі, які допомогли Радзуеліні здійснити переворот у 2009 році, звернулися до армії з закликом припинити виконання наказів чинного президента та стати на бік протестувальників.

У своїй заяві представники CAPSAT заявили, що всі військові сили країни перебувають під їхнім командуванням.

Це викликало серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації.

ЗМІ зазначають, що армія Мадагаскару має довгу історію політичного втручання. Від моменту здобуття незалежності у 1960 році військові неодноразово брали участь у зміні влади, зокрема під час переворотів у 1970-х роках та у 2009-му, коли Радзуеліна сам став президентом за підтримки армії.