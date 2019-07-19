ПОЛІТИКА НОВИНИУ Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника міського голови.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Борисполі після обшуків у міськраді затримали заступника мера
"Різниця між словом і ділом. Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тисяч грн"
Згідно з інформацією, правоохоронці затримали й директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
"Різниця між словом і ділом. Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тисяч грн", - написав Луценко.
Так, мова йде про Миколу Корнійчука.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав з засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 07 2019 18:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн