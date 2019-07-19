У Борисполі після обшуків у міськраді затримали заступника мера

"Різниця між словом і ділом. Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тисяч грн"

У Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника міського голови.

Згідно з інформацією, правоохоронці затримали й директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Різниця між словом і ділом. Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тисяч грн", - написав Луценко.

Так, мова йде про Миколу Корнійчука.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав з засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.