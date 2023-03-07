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У бою за Україну загинув легендарний комбат "Да Вінчі" – Зеленський

07 березня 2023, 19:21
У бою за Україну загинув легендарний комбат
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Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат загинув у бою під Бахмутом.
У вівторок, 7 березня, у бою під Бахмутом загинув легендарний Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі").

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", – сказав глава держави.

Він зауважив, що "Да Вінчі" з 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу.

"Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях виборюють майбутнє для України.

"Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила. Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. 67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!" – додав президент.

 

 
 

 

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