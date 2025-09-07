У Латвії знайшли мертвим зниклого канадського військового
У Латвії загинув військовослужбовець Збройних сил Канади, який з 2 вересня вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у ЗС Канади.
За офіційною заявою, старшого сержанта Джорджа Хола, який перебував у Латвії в межах операції НАТО REASSURANCE, знайшли мертвим 5 вересня.
Обставини смерті наразі з’ясовуються. Розслідування веде військова поліція Канади спільно з латвійськими правоохоронцями. У ЗС Канади зазначили, що інцидент не несе загрози безпеці інших військовослужбовців, розгорнутих у регіоні.
Сержант Хол був техніком з обслуговування транспорту в 408-му тактичному вертолітному ескадроні, базованому в Едмонтоні (провінція Альберта). Він прослужив у канадській армії майже 20 років і неодноразово брав участь у міжнародних операціях.
Нагадаємо, у межах операції REASSURANCE у Латвії перебувають близько 2000 військовослужбовців ЗС Канади, які очолюють багатонаціональну бригаду НАТО на східному фланзі Альянсу.