У Латвії знайшли мертвим зниклого канадського військового

Він брав участь в операції НАТО зі стримування російської агресії на східному фланзі Альянсу.

У Латвії загинув військовослужбовець Збройних сил Канади, який з 2 вересня вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у ЗС Канади.

За офіційною заявою, старшого сержанта Джорджа Хола, який перебував у Латвії в межах операції НАТО REASSURANCE, знайшли мертвим 5 вересня.

Обставини смерті наразі з’ясовуються. Розслідування веде військова поліція Канади спільно з латвійськими правоохоронцями. У ЗС Канади зазначили, що інцидент не несе загрози безпеці інших військовослужбовців, розгорнутих у регіоні.

Сержант Хол був техніком з обслуговування транспорту в 408-му тактичному вертолітному ескадроні, базованому в Едмонтоні (провінція Альберта). Він прослужив у канадській армії майже 20 років і неодноразово брав участь у міжнародних операціях.

Нагадаємо, у межах операції REASSURANCE у Латвії перебувають близько 2000 військовослужбовців ЗС Канади, які очолюють багатонаціональну бригаду НАТО на східному фланзі Альянсу.