Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Латвії знайшли мертвим зниклого канадського військового

07 вересня 2025, 13:58
У Латвії знайшли мертвим зниклого канадського військового
Фото: telegrafist.org
Він брав участь в операції НАТО зі стримування російської агресії на східному фланзі Альянсу.

У Латвії загинув військовослужбовець Збройних сил Канади, який з 2 вересня вважався зниклим безвісти. 

Про це повідомили у ЗС Канади.

За офіційною заявою, старшого сержанта Джорджа Хола, який перебував у Латвії в межах операції НАТО REASSURANCE, знайшли мертвим 5 вересня.

Обставини смерті наразі з’ясовуються. Розслідування веде військова поліція Канади спільно з латвійськими правоохоронцями. У ЗС Канади зазначили, що інцидент не несе загрози безпеці інших військовослужбовців, розгорнутих у регіоні.

Сержант Хол був техніком з обслуговування транспорту в 408-му тактичному вертолітному ескадроні, базованому в Едмонтоні (провінція Альберта). Він прослужив у канадській армії майже 20 років і неодноразово брав участь у міжнародних операціях.

Нагадаємо, у межах операції REASSURANCE у Латвії перебувають близько 2000 військовослужбовців ЗС Канади, які очолюють багатонаціональну бригаду НАТО на східному фланзі Альянсу.

 

ЛатвіяКанадавійськовий

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється