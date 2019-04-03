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У Чечні планують запустити жіноче таксі

Такий сервіс буде дуже зручним для жінок з погляду релігії та традицій
У Чечні невдовзі з’явиться сервіс таксі, у якому водіями та пасажирами будуть жінки.
У Чечні планують запустити жіноче таксі Фонд імені шейха Зайєда

Очікується, що такий сервіс буде дуже зручним для жінок з погляду релігії та традицій, повідомляє Фонд імені шейха Зайєда.

Проект жіночого таксі підтримав Фонд імені шейха Зайєда, яким керує племінник глави Чечні Адам Черхігов.

Нагадаємо, що у Чечні відновилися переслідування геїв.

 

 

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04 03 2019 10:58
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