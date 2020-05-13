У Чернігові розповіли про долю травневих фестивалів і відкриття турсезону

"Через карантинні заходи відкриття туристичного сезону, яке в цьому році планувалося на перші дні травня, в Чернігові не проводитимуть"

У Чернігові травневі фестивалі перенесуть на наступний рік або ж на невизначений період. Також скасують офіційне відкриття туристичного сезону, заплановане на початок травня.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, передає Укрінформ.

"Через карантинні заходи відкриття туристичного сезону, яке в цьому році планувалося на перші дні травня, в Чернігові не проводитимуть. Заплановані на травень фестивалі та інші проєкти, що мали би стартувати найближчим часом, переносяться. Деякі – на наступний рік, деякі – невизначений термін. Найімовірніше, більшість міських культурологічних проєктів ("Арт авеню" на Алеї героїв, проєкт для дітей "Наш час", який проводиться в сквері ім. Б. Хмельницького тощо) поставлені на паузу мінімум до липня", – розповіла заступниця начальника управління культури та туризму міськради Катерина Литвин.

За її словами, також свою роботу тимчасово припинили школи гідів та амбасадорів. Але вони продовжують вивчати рідне місто та розповідати про нього, готуючи онлайн-екскурсії. З ними можна ознайомитися на офіційних сторінках туристично-інформаційного центру (ТІЦ) та міського управління культури та туризму в соціальних мережах.

Водночас, попри складні умови, туристичний сезон-2020 у Чернігові планують. Розраховують на туристичний потік у другій половині літа й на початку осені. Очікується, що переважно це буде міжрегіональний сімейний туризм, для якого Чернігів, переконані в міськраді, – ідеальний варіант.

У межах підготовки до нового сезону в Чернігові організували туристичний форум в онлайн-форматі. Він об’єднав понад 100 учасників з понад 30 українських міст.

Нагадаємо, що державний історико-культурний заповідник "Межибіж", що на Хмельниччині, з 12 травня знову відкрили для відвідувачів – після послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.