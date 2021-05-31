У червні українці двічі поспіль матимуть довгі вихідні: скільки та коли відпочиватимуть? Загалом протягом першого місяця літа українці матимуть 20 робочих днів та 10 вихідних

Протягом червня 2021 року українці двічі поспіль матимуть довгі вихідні - по три дні: на Трійцю (19-21 червня) та День Конституції України (26-28 червня).

Фото: pixabay.com

Про це свідчить календар офіційних свят на сайті Верховної Ради, повідомляє "Громадське". День Святої Трійці у християн східного обряду цього року припадає на неділю, 20 червня. Це державне свято, тож вихідний день переносять на понеділок, 21 червня. А ще за тиждень Україна святкуватиме День Конституції, і понеділок, 28 червня, також буде вихідним днем. Тому українці знову відпочиватимуть три дні поспіль - з 26 по 28 червня. Загалом протягом першого місяця літа українці матимуть 20 робочих днів та 10 вихідних. Читайте також: "Наче Халк їздив на мінеральні води": пасажир потягу до Трускавця залишив після себе розтрощене купе

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію