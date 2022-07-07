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У "Дії" запустили опитування про долю герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві

Українцям пропонують вибрати один із 3 варіантів відповідей: залишити як є, зняти герб, або замінити державним гербом України.
У "Дії" запустили опитування про долю герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві Фото: politeka.net

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зараз монумент "Батьківщина-мати", який є найвищою скульптурою Європи, прикрашає герб радянського союзу. Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія".

Опитування відбуватиметься з 7 до 21 липня. Результати обіцяють оприлюднити вже за два тижні.

 

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07 07 2022 14:00
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