У Чорнобилі цьогоріч очікують до 200 тисяч туристів

"Чорнобиль – це одна з найпопулярніших атракцій в Україні. У 2020 році ми очікуємо до 200 тисяч відвідувачів"

Упродовж 2020 року зону відчуження можуть відвідати до 200 тисяч туристів.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла керівниця Chornobyl Guide School, голова ГО "Chornobyl NOW" Олена Фоміна.

"Чорнобиль – це одна з найпопулярніших атракцій в Україні. У 2020 році ми очікуємо до 200 тисяч відвідувачів", – сказала Фоміна.

За словами помічника директора ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (ЦОТІЗ) Кирила Гарника, наразі ведуться роботи із покращення інфраструктури відвідування.

"Ми розвиваємо і створюємо нову інфраструктуру, працюємо над тим, щоб забезпечити потреби для відвідувачів: щоб ті, хто приїжджає на багатоденні візити, могли зупинитися комфортно і переночувати, ми над цим працюємо. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо надавати більш якісні послуги у цьому напрямку", – розповів Гарник.

Також ведеться робота над вдосконаленням підготовки супроводжувачів.

"У нас є гарний старт. Ті напрпацювання, які вже є, ми, сподіваюся, зможемо використовувати спільно у підготовці. Наше підприємство було налаштоване досить опитимістично у плані підготовки супроводжувачів. Справа в тому, що минулого року до зони приїхав 124 001 відвідувач, навантаження на одного супроводжувача зросло в рази", – сказав Гарник.

Якщо в 2018 році в ЦОТІЗ працювало близько 80 супроводжувачів, то у 2019-му їхня кількість наблизилася до 135 осіб.

"Рівень підготовки супроводжувачів різниться. Ми намагаємося задовольнити потребу у відвідуванні, але не встигаємо за фаховою підготовкою", – наголосив Гарник.

За його словами, в майбутньому в основу підготовки професійних супроводжувачів, які можуть долучатися до роботи, уже будучи сертифікованими, може бути покладена ініціатива єдиного освітнього порталу для навчання та сертифікації професійних гідів зони відчуження Chornobyl Guide School.

"Ми також співпрацюємо з іншими організаціями в цьому напрямку... Я не можу зараз ультимативно заявляти, що це (навчання на певній платформі – ред.) буде обов'язково й що це саме ця школа, але на базі тих лекцій, які уже є, цей напрямок можна розвивати й далі", – розповів Гарник.

Нагадаємо, що Державне агентство України з управління зоною відчуження розробило нові туристичні водні маршрути по річках Прип'ять і Уж у зоні.