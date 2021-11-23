В Україні через відсутність палива не працюють 20 блоків ТЕС і ТЕЦ - "Укренерго"
Про це повідомили в "Укренерго", пише "Громадське".
Виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,1% (до 713,7 млн кВт-год) попри збільшення споживання електроенергії.
Причиною цього називають збільшення обсягів виробництва інших видів генерацій - АЕС (на 13,8%) та ТЕЦ (на 59%).
Окрім цього станом на ранок 22 листопада в аварійному ремонті перебувало 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 0,55 ГВт (1 на Трипільській ТЕС та 1 на Слов’янській ТЕС).
Станом на 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС становили 360,5 тисячі тонн: газового - 236,2 тисячі тонн, антрацитового - 124,3 тисячі тонн.
За даними Міненерго, станом на ранок 22 листопада фактичні запаси вугілля вищі за необхідні лише на 2 з 12 ТЕС.
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