У "Дії" завершилося опитування щодо святкування Різдва

У додатку "Дія" завершилося опитування, у якому українці відповідали, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це опитування стало одним із наймасовіших. Понад 1,5 млн осіб взяли у ньому участь.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). А святкування 7 січня обрали 25% користувачів (390 125).

Нагадаємо, що дві третини українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПМ мп, з них 54% переконані, що цю церкву необхідно повністю заборонити в Україні.