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У "Дії" завершилося опитування щодо святкування Різдва

30 грудня 2022, 14:23
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Фото: з вільних джерел
У додатку "Дія" завершилося опитування, у якому українці відповідали, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це опитування стало одним із наймасовіших. Понад 1,5 млн осіб взяли у ньому участь.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). А святкування 7 січня обрали 25% користувачів (390 125).

Нагадаємо, що дві третини українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПМ мп, з них 54% переконані, що цю церкву необхідно повністю заборонити в Україні.

опитуванняРіздвоДія

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