У Дніпрі на пожежників обвалився дах: є постраждалі, - ВІДЕО

За попередньою інформацією загрози життю вогнеборців немає, але їх госпіталізували

Під час гасіння пожежі у Дніпрі на рятувальників обвалився дах будівлі, троє осіб отримали травми.

"Під час гасіння осередку пожежі внаслідок обвалення конструкцій даху травмовано трьох співробітників Служби порятунку "101"", - інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Займання у нежитловій споруді на Вокзальній площі виникло о 7:30 17 серпня.

На місце події виїхали чергові пожежники. Під час гасіння обвалився дах будівлі.

Травми отримали командир відділення (у нього забій правого колінного суглобу) та двоє пожежних-рятувальників.



Фото: ДСНС

Пожежу на площі 150 м2 ліквідували.

Нагадаємо, що сьогодні вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла восьми загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.

Поліція назвала основною версією пожежі в Одесі коротке замикання в електрощитовій.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів та санаторіїв в Україні.