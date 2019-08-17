У Дніпрі на пожежників обвалився дах: є постраждалі, - ВІДЕО
"Під час гасіння осередку пожежі внаслідок обвалення конструкцій даху травмовано трьох співробітників Служби порятунку "101"", - інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Займання у нежитловій споруді на Вокзальній площі виникло о 7:30 17 серпня.
На місце події виїхали чергові пожежники. Під час гасіння обвалився дах будівлі.
Травми отримали командир відділення (у нього забій правого колінного суглобу) та двоє пожежних-рятувальників.
Фото: ДСНС
Пожежу на площі 150 м2 ліквідували.
Нагадаємо, що сьогодні вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.
Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла восьми загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.
Вогонь гасили три години.
Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.
Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.
Поліція назвала основною версією пожежі в Одесі коротке замикання в електрощитовій.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".
"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів та санаторіїв в Україні.
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