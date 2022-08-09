У ДСНС анонсували запуск нової системи сповіщень про небезпеку до кінця року

Державна служба з надзвичайних ситуацій протягом листопада-грудня планує запустити у постійному режимі нову систему сповіщень про надзвичайні ситуації.

Про це під час брифінгу 8 вересня повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

"З листопада-грудня ми зможемо говорити про роботу нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів у постійному режимі", — зазначив посадовець.

За його словами, нова система надсилатиме сповіщення абонентам мобільних операторів шляхом передачі інформації через службові канали зв’язку. Такі сповіщення супроводжуватимуться звуком тривалістю 15-20 секунд, відмінним від інших звуків на телефоні, а також вібрацією.

При цьому нові сповіщення мають нехарактерний звук, що відрізняється від усіх інших, які видає мобільний телефон.

Роман Примуш додав, що система працює у тестовому режимі й охоплює 67% абонентів, серед яких переважно власники нових версій телефонів і смартфонів. У майбутньому розробники намагатимуться запровадити функцію й на мобільних телефонах старого зразку.

Посадовець пояснив, що запровадження нової системи сповіщення обумовлено із затримками на початку війни повідомлень ДСНС, які подекуди доходили до абонентів протягом 3-4 годин.

"Цей проєкт ми започаткували у квітні, коли зрозуміли, що сповіщення — один із ключових елементів евакуації, попередження про різноманітні надзвичайні події, пов'язані з хімічною, радіаційною і військовою загрозою. Перевага цієї системи у тому, що сповіщення надсилаються миттєво навіть за поганого зв’язку", — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань.