У Франції затримали ексдепутата Жеваго - ДБР

За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата й акціонера банку АТ "Банк"Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на елітному курорті Куршевель

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як зазначається, на виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про екстрадицію ексдепутата до 38 країн.

"Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевеля представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Після намагань оскаржити правомірність затримання фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції", - поінформували у ДБР.

Зазначається, що сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. Наразі готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Франції в Україну.

У ДБР нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго і топменеджерам банку інкримінують розтрату 113 млн доларів, через що постраждали інтереси держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха , зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Це, зокрема, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування.

У серпні 2019 року ДБР повідомило двом топменеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

У липня 2021 року за запитом Державного бюро розслідувань ексвласника банку «Фінанси та кредит», колишнього народного депутата III-VIII скликань оголосили у міжнародний розшук.

Наприкінці липня суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексвласника АТ "Банк "Фінанси та кредит" і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Згідно з рейтингом Forbes, на кінець 2022 року Костянтин Жеваго — п'ята найбагатша людина України. З лютого його статки впали з 2,1 мільярда доларів до 1,4 мільярда.