Сьогодні у нідерландському місті Гаага відбудеться захід за результатами розслідування щодо екіпажу ЗРК "Бук".

Пресконференція розпочнеться о 13:00 за місцевим часом, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Нагадаємо, справа стосується екіпажу ЗРК “Бук”, з якого було збито літак Малайзійських авіаліній у липні 2014 року у небі над Донеччиною.

На заході будуть присутні представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України - держав, які є членами спільної слідчої групи з 2014 року.

Нагадаємо, останнє засідання суду в справі MH17 відбулося у Нідерландах 22 вересня минулого року.