У Гаазі відбудеться пресконференція по справі MH17 та екіпажу "Бук"
Пресконференція розпочнеться о 13:00 за місцевим часом, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Нагадаємо, справа стосується екіпажу ЗРК “Бук”, з якого було збито літак Малайзійських авіаліній у липні 2014 року у небі над Донеччиною.
На заході будуть присутні представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України - держав, які є членами спільної слідчої групи з 2014 року.
Нагадаємо, останнє засідання суду в справі MH17 відбулося у Нідерландах 22 вересня минулого року.Ще раніше, родичі жертв у суді закликали Росію визнати свою причетність.