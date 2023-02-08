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У Гаазі відбудеться пресконференція по справі MH17 та екіпажу "Бук"

08 лютого 2023, 13:10
У Гаазі відбудеться пресконференція по справі MH17 та екіпажу
Сьогодні у нідерландському місті Гаага відбудеться захід за результатами розслідування щодо екіпажу ЗРК "Бук".

Пресконференція розпочнеться о 13:00 за місцевим часом, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Нагадаємо, справа стосується екіпажу ЗРК “Бук”, з якого було збито літак Малайзійських авіаліній у липні 2014 року у небі над Донеччиною.

На заході будуть присутні представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України - держав, які є членами спільної слідчої групи з 2014 року.

Нагадаємо, останнє засідання суду в справі MH17 відбулося у Нідерландах 22 вересня минулого року. 

Ще раніше, родичі жертв у суді закликали Росію визнати свою причетність.
ГаагаMH17

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