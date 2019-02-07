Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У ГПУ заявили, що Клюєв сам підтверджував, що живе в Росії

Ексглава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, якого ЦВК зареєструвало кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради, сам повідомляв, що живе в Росії
За словами начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва, інформуючи Національне центральне бюро Інтерполу України про своє місцезнаходження, Клюєв вказував село Шульгіно Одинцовського району Москви.
У ГПУ заявили, що Клюєв сам підтверджував, що живе в Росії Сергій Клюєв. Фото: УНІАН

За інформацією Комісії по контролю за файлами Інтерполу, в травні 2019 року до ГПУ надійшла заява за підписом від імені Клюєва датована 10 травня 2019 року, йдеться в "Громадське". 

Згідно з нею, ексглава Адміністрації президента часів Януковича змінив місце свого проживання. Однак, у цій же заяві вказано адресу Клюєва «для листування" - селище Шульгіно Московської області.

"Слідчі направляли документи за різними адресами, і у тому числі до Донецька через Міжнародну кур’єрську пошту. І ці документи верталися через те, що Клюєв там не проживає", - додав Горбатюк.

Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.

Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.

Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.

У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.

Читайте також: Розгляд закону про люстрацію КСУ відновить вже цього тижня 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2019 18:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.