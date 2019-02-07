У ГПУ заявили, що Клюєв сам підтверджував, що живе в Росії

Ексглава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, якого ЦВК зареєструвало кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради, сам повідомляв, що живе в Росії

За словами начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва, інформуючи Національне центральне бюро Інтерполу України про своє місцезнаходження, Клюєв вказував село Шульгіно Одинцовського району Москви.

За інформацією Комісії по контролю за файлами Інтерполу, в травні 2019 року до ГПУ надійшла заява за підписом від імені Клюєва датована 10 травня 2019 року, йдеться в "Громадське".

Згідно з нею, ексглава Адміністрації президента часів Януковича змінив місце свого проживання. Однак, у цій же заяві вказано адресу Клюєва «для листування" - селище Шульгіно Московської області.

"Слідчі направляли документи за різними адресами, і у тому числі до Донецька через Міжнародну кур’єрську пошту. І ці документи верталися через те, що Клюєв там не проживає", - додав Горбатюк.

Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.

Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.

Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.

У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.

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