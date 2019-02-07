У ГПУ заявили, що Клюєв сам підтверджував, що живе в Росії
За інформацією Комісії по контролю за файлами Інтерполу, в травні 2019 року до ГПУ надійшла заява за підписом від імені Клюєва датована 10 травня 2019 року, йдеться в "Громадське".
Згідно з нею, ексглава Адміністрації президента часів Януковича змінив місце свого проживання. Однак, у цій же заяві вказано адресу Клюєва «для листування" - селище Шульгіно Московської області.
"Слідчі направляли документи за різними адресами, і у тому числі до Донецька через Міжнародну кур’єрську пошту. І ці документи верталися через те, що Клюєв там не проживає", - додав Горбатюк.
Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.
Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.
Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.
У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.
Читайте також: Розгляд закону про люстрацію КСУ відновить вже цього тижня
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського