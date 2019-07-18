У Грузії звільнили гендиректора каналу "Руставі 2", ведучий якого облаяв Путіна
Відповідні зміни в керівництві телеканалу вже відображені на сайті реєстру Міністерства юстиції Грузії, овідомляє "Радіо Свобода".
За кілька годин до звільнення Гварамія заявляв, що у нього підписаний контракт із телеканалом до 31 грудня 2020 року і що він не збирається нікуди йти. Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації Сергій Лавров і російський президент Володимир Путін "вимагали" закрити телеканал.
Нагадаємо, що на початку липня грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією. 7 липня ведучий авторської програми "P.S." Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.
МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну "витівку" з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували ведучого.
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