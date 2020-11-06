У Кабміні назвали умови для посилення карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість посилення карантину в Україні. Це можливо у разі погіршення епідеміологічної ситуації в 10 областях.

Про це Шмигаль заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єра, найближчим часом уряд не буде змінювати систему управління карантином.

"Ми сьогодні працюємо дуже щільно з регіонами, де відбувається погіршення ситуації. Але ми розуміємо, як цим керувати. Ті параметри, за якими вибираються ті чи інші заходи щодо пом'якшення або посилення карантину, вони прописані, вони дієві. Сьогодні це ефективний інструмент для прийняття рішень. Ми не припускаємо найближчим часом міняти систему управління карантином. Якщо в критичній кількості областей буде погіршення - це 10 і більше областей, це буде приводом для прийняття рішення про посилення в державі", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.