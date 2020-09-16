У Кам'янці влаштують традиційний фестиваль повітряних куль

У Кам'янці-Подільському 2-4 жовтня відбудеться традиційний фестиваль повітряних куль.

Про це написав у фейсбуці міський голова Михайло Сімашкевич, повідомляє Укрінформ.

Посадовець пообіцяв яскраві емоції усім, "хто полюбляє красу середньовічних міст, відчуття свободи і кольорові аеростати". Й запевнив, що свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Зазначаємо, що наразі Кам'янець-Подільський з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу перебуває у "помаранчевій" епідеміологічній зоні.

Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.