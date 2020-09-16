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У Кам'янці влаштують традиційний фестиваль повітряних куль

Свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм
У Кам'янці-Подільському 2-4 жовтня відбудеться традиційний фестиваль повітряних куль.
У Кам ukrinform.ua/

Про це написав у фейсбуці міський голова Михайло Сімашкевич, повідомляє Укрінформ.

Посадовець пообіцяв яскраві емоції усім, "хто полюбляє красу середньовічних міст, відчуття свободи і кольорові аеростати". Й запевнив, що свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм.

enlightened Зазначаємо, що наразі Кам'янець-Подільський з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу перебуває у "помаранчевій" епідеміологічній зоні.

Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.

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16 09 2020 18:00
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