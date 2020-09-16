ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ Кам'янці-Подільському 2-4 жовтня відбудеться традиційний фестиваль повітряних куль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кам'янці влаштують традиційний фестиваль повітряних куль
Свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм
ukrinform.ua/
Про це написав у фейсбуці міський голова Михайло Сімашкевич, повідомляє Укрінформ.
Посадовець пообіцяв яскраві емоції усім, "хто полюбляє красу середньовічних міст, відчуття свободи і кольорові аеростати". Й запевнив, що свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм.
Зазначаємо, що наразі Кам'янець-Подільський з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу перебуває у "помаранчевій" епідеміологічній зоні.
Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.
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16 09 2020 18:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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