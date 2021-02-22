У Карпатах десяту добу продовжують шукати заблукалого туриста-лижника

В українських Карпатах в районі гори Гемба на Закарпатті вже десяту добу поспіль шукають заблукалого туриста з Києва.

Наразі залучили 5 людей - це одне рятувально-гірське відділення, та одну одиницю техніки, повідомляє "Громадське". За словами речниці, оперативні пошуки відбуваються упродовж трьох діб, а далі пошукові операції з залученням всієї можливої техніки та людей здійснюються упродовж семи днів.

Чи продовжувати далі - вирішує керівництво Держслужби з надзвичайних ситуацій. Наталія Батир зазначила, що поки не може сказати, скільки ще триватимуть пошуки, оскільки це рішення ухвалює керівництво. Також, за її словами, у горах залишається складна погода.

"У горах -20-25 градусів морозу, хуртовина, вдень випадає понад 30 см снігу. Сліди, які були знайдені на третю добу, замело снігом, і встановити навіть шляхом зондування поверхні неможливо, чи пішла людина далі, чи залишилась на місці", - розповіла Наталія Батир.

Вчора, 21 лютого, рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки, на гелікоптері Н-225.

Читайте також: Італія відклала відкриття гірськолижних курортів