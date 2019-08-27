CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Торецьку і прилеглих населених пунктах (окрім Новгородського) в Донецькій області тимчасово призупинять подачу води - до 16:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У кількох населених пунктах у Донецькій області тимчасово призупинять подачу води
Це пов'язано з витоком води в Горлівці
Фото: gettyimages.com
Відзначають, що водопостачання буде припинено через виявлення витоку води на території тимчасово непідконтрольній Україні Горлівки, повідомляє LB.ua.
"За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 16:00", - сказано в повідомленні адміністрації Торецька.
Нагадаємо, що об’єкти комунального підприємства "Лисичанськводоканал" 19 серпня відключили від електропостачання через борги, унаслідок чого мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська (всього близько 80 тисяч абонентів) залишилися без водопостачання.
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