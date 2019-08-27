У кількох населених пунктах у Донецькій області тимчасово призупинять подачу води Це пов'язано з витоком води в Горлівці

У Торецьку і прилеглих населених пунктах (окрім Новгородського) в Донецькій області тимчасово призупинять подачу води - до 16:00.

Фото: gettyimages.com

Відзначають, що водопостачання буде припинено через виявлення витоку води на території тимчасово непідконтрольній Україні Горлівки, повідомляє LB.ua. "За попередньою інформацією, ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 16:00", - сказано в повідомленні адміністрації Торецька. Нагадаємо, що об’єкти комунального підприємства "Лисичанськводоканал" 19 серпня відключили від електропостачання через борги, унаслідок чого мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська (всього близько 80 тисяч абонентів) залишилися без водопостачання.

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