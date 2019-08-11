У компанії Тігіпка підтвердили, що подали заявку на купівлю Херсонської нафтоперевалки

Раніше видання enkorr з посиланням на джерело повідомило, що ТОВ "Неон Фінанс" подала заявку на участь у аукціоні

ТОВ "Неон Фінанс" заснована 1 жовтня 2019 року. Основним видом діяльності вказано діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

У компанії ТОВ "Неон Фінанс", 100% статутного капіталу якої належить "ТАС Ессет Менеджмент" Сергія Тігіпка, підтвердили інформацію про подання заявки на участь у аукціоні з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу, повідомляє "Економічна Правда".

"Так, ця інформація правдива", - заявили у ТОВ "Неон Фінанс".

Раніше видання enkorr з посиланням на джерело повідомило, що ТОВ "Неон Фінанс" подала заявку на участь у аукціоні.

Зазначалось, що "Неон Фінанс" є поки єдиною компанією, яка сплатила гарантійний внесок у розмірі 8 млн грн і була допущена до аукціону.

Відповідно до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, засновником ТОВ "Неон Фінанс" є ТОВ "ТАС Ессет Менеджмент". Розмір статутного капіталу - 1 тисяча гривень, кінцевий бенефіціарний власник - Сергій Тгіпко.

ТОВ "Неон Фінанс" заснована 1 жовтня 2019 року. Основним видом діяльності вказано діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет оштрафував Сергія Тігіпка за порушення при купівлі заводу Порошенка.