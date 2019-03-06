Антимонопольний комітет оштрафував Сергія Тігіпка за порушення при купівлі заводу Порошенка
"Кузня на Рибальському" під час отримання дозволу на концентрацію більшості акцій в руках Сергія Тігіпка, надала недостовірну інформацію, вказавши, що контроль над заводом здійснює виключно 2 компанії — "Буд-Реновація" та "Ленд Девелопмент". Водночас "Кузня на Рибальському" має зв'язок з низкою інших, дочірніх компаній, про що у поданні до АМКУ вказано не було, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на рішення Антимонопольного комітету від 20 травня.
Водночас в АМКУ визнали, що неподання цієї інформації, у кінцевому підсумку, не вплинуло на законність передачі заводи від Порошенка до Тігіпка.
Зазначимо, що завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня") — один з найстаріших заводів Києва, заснований у 1862 році. Основним видом діяльності заводу є суднобудування. Крім цього, працює над розробкою та виготовленням озброєння для потреб української армії.
Кінцевими власниками заводу до його продажу були президент Україна Петро Порошенко та народний депутат від партії "БПП" Ігор Кононенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній президент Петро Порошенко продає завод "Кузня на Рибальському" олігарху Сергію Тігіпку.
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