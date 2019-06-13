Черговий законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" зареєстрували в Конгресі США
Ініціаторами законопроекту стали конгресмени Адам Кінзінгер, Денні Хек та Грег Пенс. Вони вважають, що будівництво російського морського газопроводу несе загрозу енергетичній безпеці Європи, йдеться у "Громадське" з посиланням на сайт американського Конгресу.
"Дуже важливо, що ці документи мають широку підтримку як серед республіканців, так і серед демократів в обох палатах Конгресу. Президент США також вчора заявив про можливі санкції проти "Північного потоку-2", назвав участь Німеччини в цьому проекті величезною помилкою, оскільки він перетворює Берлін на заручника Москви", — прокоментував появу ще одного законопроекту щодо санкцій проти "Північного потоку-2" голова українського Нафтогазу Андрій Коболєв.
Нагадаємо, напередодні сенатори Конгресу США запропонували ввести мінімум п'ять видів санкцій щодо тих, хто надає послуги страхування судам, які працюють над укладанням газопроводу "Північний потік-2".
Додамо, що Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".
Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".
Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".
Читайте також: Данія ще раз відмовила російському "Газпрому" щодо маршруту Nord Stream-2
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність