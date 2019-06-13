Черговий законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" зареєстрували в Конгресі США

Американські конгресмени зареєстрували ще один законопроект, яким пропонується запровадити санкції проти компаній, що причетні до будівництва російського морського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2"

Наразі тексту законопроекту ще немає, однак зазначається, що цим законопроектом, як і аналогічним, пропонується запровадити санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", зокрема унікальних кораблів, які здатні прокладати трубопроводи на великих глибинах.

Ініціаторами законопроекту стали конгресмени Адам Кінзінгер, Денні Хек та Грег Пенс. Вони вважають, що будівництво російського морського газопроводу несе загрозу енергетичній безпеці Європи, йдеться у "Громадське" з посиланням на сайт американського Конгресу.

"Дуже важливо, що ці документи мають широку підтримку як серед республіканців, так і серед демократів в обох палатах Конгресу. Президент США також вчора заявив про можливі санкції проти "Північного потоку-2", назвав участь Німеччини в цьому проекті величезною помилкою, оскільки він перетворює Берлін на заручника Москви", — прокоментував появу ще одного законопроекту щодо санкцій проти "Північного потоку-2" голова українського Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, напередодні сенатори Конгресу США запропонували ввести мінімум п'ять видів санкцій щодо тих, хто надає послуги страхування судам, які працюють над укладанням газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, що Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

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