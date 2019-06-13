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Черговий законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" зареєстрували в Конгресі США

Американські конгресмени зареєстрували ще один законопроект, яким пропонується запровадити санкції проти компаній, що причетні до будівництва російського морського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2"
Наразі тексту законопроекту ще немає, однак зазначається, що цим законопроектом, як і аналогічним, пропонується запровадити санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", зокрема унікальних кораблів, які здатні прокладати трубопроводи на великих глибинах.
Черговий законопроект про санкції проти "Північного потоку-2" зареєстрували в Конгресі США Фото: AP

Ініціаторами законопроекту стали конгресмени Адам Кінзінгер, Денні Хек та Грег Пенс. Вони вважають, що будівництво російського морського газопроводу несе загрозу енергетичній безпеці Європи, йдеться у "Громадське" з посиланням на сайт американського Конгресу.

"Дуже важливо, що ці документи мають широку підтримку як серед республіканців, так і серед демократів в обох палатах Конгресу. Президент США також вчора заявив про можливі санкції проти "Північного потоку-2", назвав участь Німеччини в цьому проекті величезною помилкою, оскільки він перетворює Берлін на заручника Москви", — прокоментував появу ще одного законопроекту щодо санкцій проти "Північного потоку-2" голова українського Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, напередодні сенатори Конгресу США запропонували ввести мінімум п'ять видів санкцій щодо тих, хто надає послуги страхування судам, які працюють над укладанням газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, що Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".

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13 06 2019 17:12
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