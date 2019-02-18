У Києві близько 500 людей зібралися на акцію "Бандеро, вставай!"

На розі Кріпосного провулку в Києві близько 500 людей прийшли на акцію "Бандеро, вставай!"

На розі Кріпосного провулку в Києві близько 500 людей прийшли на акцію "Бандеро, вставай!", яка є відповіддю на вигуки працівника поліції 9 лютого, коли представників праворадикальної організації С14 затримали спецпризначенці.

Учасники акції вимагають від керівництва Міністерства внутрішніх справ: провести "реальну деполітизацію Нацполіції"; заборонити використання балаклав, шапок-масок, бафів тощо, які прикривають обличчя правоохоронців; посилити відповідальність силовиків та їхніх керівників за приховування або відсутність номеру нагрудного знаку на однострої та шоломі; провести профілактичну переатестацію співробітників поліції особливого призначення за участі психолога, міжнародних експертів, громадськості; притягнути до відповідальності усіх правоохоронців, які порушували свободу мирних зібрань, перевищували свої повноваження, вчиняли злочини щодо протестувальників з 2014 року і до сьогодні, повідомляє кореспондент Громадського.

«Вставай, Бандеро!» — близько 500 людей зібралися на акцію у Києві. Це відповідь на вигуки правоохоронця під час затримання праворадикалів 9 лютого. Тоді поліцейських вигукнув "Лягай, Бандеро" pic.twitter.com/U9dlYHyma9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.