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У Києві близько 500 людей зібралися на акцію "Бандеро, вставай!"

На розі Кріпосного провулку в Києві близько 500 людей прийшли на акцію "Бандеро, вставай!"
На розі Кріпосного провулку в Києві близько 500 людей прийшли на акцію "Бандеро, вставай!", яка є відповіддю на вигуки працівника поліції 9 лютого, коли представників праворадикальної організації С14 затримали спецпризначенці.
У Києві близько 500 людей зібралися на акцію "Бандеро, вставай!" Фото: Громадське

Учасники акції вимагають від керівництва Міністерства внутрішніх справ: провести "реальну деполітизацію Нацполіції"; заборонити використання балаклав, шапок-масок, бафів тощо, які прикривають обличчя правоохоронців; посилити відповідальність силовиків та їхніх керівників за приховування або відсутність номеру нагрудного знаку на однострої та шоломі; провести профілактичну переатестацію співробітників поліції особливого призначення за участі психолога, міжнародних експертів, громадськості; притягнути до відповідальності усіх правоохоронців, які порушували свободу мирних зібрань, перевищували свої повноваження, вчиняли злочини щодо протестувальників з 2014 року і до сьогодні,  повідомляє кореспондент Громадського.

 

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".

 

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18 02 2019 19:49
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