У Києві кур'єр Glovo побив перехожого шоломом

Чоловік зробив зауваження і за це отримав агресивну відповідь від кур'єра

У Києві кур'єр сервісу швидкої доставки товарів Glovo побив мотоциклетним шоломом перехожого, який зробив йому зауваження через проїзд на мопеді по пішохідному переходу.

За словами свідків, хлопець з рюкзаком Glovo віз по підземному переходу свій мопед і при виході з переходу його завів. Один їх перехожих зробив йому зауваження, що мопед задимів перехід. Крім того, він нібито вдарив хлопця першим, повідомляє LB з посиланням на "Київ Оперативний".

Однак на відео видно лише кадри, де кур'єр завдає чоловікові удар шоломом, той падає і хлопець починає бити його кулаками.

У Glovo відреагували і написали, що вважають поведінку свого співробітника неприйнятним.

"На сесіях з відбору та підключення кур'єрів ми обов'язково проводимо іспит зі знання правил дорожнього руху, а також проводимо сесії на тему прийнятної поведінки, стандартів сервісу та спілкування з клієнтами", - йдеться в повідомленні Glovo.

У компанії також додали, що постараються ідентифікувати кур'єра.