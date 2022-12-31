У столиці та низці областей діють екстрені відключення світла – ДТЕК

Для уникнення значних пошкоджень у випадку влучання ворожих ракет у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару по Києву є загиблий.