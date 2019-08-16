У Києві відкриють ресторан, де працюватимуть люди з синдромом Дауна

У Києві планують відкрити ресторан Big Hug, у якому надаватимуть робочі місця людям з синдромом Дауна.

Ідея створення ресторану Big Hug належить засновниці благодійного фонду психологічної допомоги "Анкор" Іде Антонян. До проєкту Big Hug приєднався старший син благодійниці — Гаруша Антонян. Він вирішив надати власне приміщення для ресторану, а кошти на будівництво й облаштування зібрати краудфандингом, інформує "Громадське".

До проєкту вже долучилися низка однодумців. Артем Бондар і Микола Гіп з архітектурного бюро Quader Group погодилися безкоштовно розробити проєкт ресторану. Команда маркетингового агентства Flash & Thunder Group взяли участь в розробці стратегії та дослідженні ринку. Ресторатор Дмитро Ходаковський став консультантом і допоміг задумати проєкт так, щоб це був заклад гідного конкурентного рівня зі смачною кухнею і хорошим сервісом. А кавову карту для закладу буде розробляти найкращий бариста України, чемпіон світу з приготування кави у турці — В'ячеслав Бабич.

Для кафе уже створили дизайн інтер'єру. На стінах закладу будуть репродукції епохальних художників, серед яких: Сандро Боттічеллі "Народження Венери", Леонардо да Вінчі "Посмішка Мони Лізи" і "Таємна Вечеря". Але ролі Мони Лізи, апостолів і Богині Венери на стінах закладу дістануться пандам. Так і з'явився талісман закладу — панда Big Hug.

Компанія з виробництва м'яких іграшок "Фантастик Груп" приєдналася і до проєкту й запропонувала створити плюшеву панду Big Hug. На сьогодні іграшкові панди стали основним інструментом збору коштів на будівництво. Люди можуть придбати ведмедика за 300 гривень для себе або вихованця дитячого будинку, а виручені кошти від продажу йдуть на будівництво закладу. Для того, щоб почати будівництво потрібно зібрати 50 000 євро. На ці кошти буде побудована перша частина закладу — кафе. Станом на 2 липня до початку будівництва закладу потрібно було продати 4609 панд.

Нагадаємо, у Києві є пекарня, де працюють люди з синдромом Дауна.

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