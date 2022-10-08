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Посольство України надіслало ноту Чорногорії через форму офіціантів із символікою "Z"

Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу
Посольство України в Чорногорії засудило поведінку адміністрації кафе "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти носять символіку російської збройної агресії літеру "Z".
Посольство України надіслало ноту Чорногорії через форму офіціантів із символікою "Z" Фото: Посольство України в Чорногорії
Про це українське диппредставництво заявило у Фейсбуці.
 
Відповідно до заяви, посольство України жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України - літеру "Z".
 
"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", - підкреслило посольство.
 
Посольство послалося на інформацію про заклад на порталі Pobjeda і додало, що надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.
 
Як відомо, "Z"  використовується як позначення на російських військових автомобілях, що вторглись в Україну 24 лютого, і стала символом для росіян, які підтримують війну. Літеру Z можна побачити на прапорах і на прокремлівських мітингах.
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10 08 2022 21:35
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