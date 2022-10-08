Посольство України надіслало ноту Чорногорії через форму офіціантів із символікою "Z"

Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу

Посольство України в Чорногорії засудило поведінку адміністрації кафе "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти носять символіку російської збройної агресії літеру "Z".

Про це українське диппредставництво заявило у Фейсбуці.

Відповідно до заяви, посольство України жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України - літеру "Z".

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", - підкреслило посольство.

Посольство послалося на інформацію про заклад на порталі Pobjeda і додало, що надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.

Як відомо, "Z" використовується як позначення на російських військових автомобілях, що вторглись в Україну 24 лютого, і стала символом для росіян, які підтримують війну. Літеру Z можна побачити на прапорах і на прокремлівських мітингах.