НОВИНИПосольство України в Чорногорії засудило поведінку адміністрації кафе "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти носять символіку російської збройної агресії літеру "Z".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство України надіслало ноту Чорногорії через форму офіціантів із символікою "Z"
Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу
Фото: Посольство України в Чорногорії
Про це українське диппредставництво заявило у Фейсбуці.
Відповідно до заяви, посольство України жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України - літеру "Z".
"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", - підкреслило посольство.
Посольство послалося на інформацію про заклад на порталі Pobjeda і додало, що надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.
Як відомо, "Z" використовується як позначення на російських військових автомобілях, що вторглись в Україну 24 лютого, і стала символом для росіян, які підтримують війну. Літеру Z можна побачити на прапорах і на прокремлівських мітингах.
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10 08 2022 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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