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У Латвії засудили двох осіб за шпигунство на користь росії

26 червня 2026, 18:18
У Латвії засудили двох осіб за шпигунство на користь росії
Фото: з вільних джерел
Суд визнав їх винними у зборі та передачі інформації, що не підлягає розголошенню, на користь росії.

У Латвії Ризький міський суд виніс вирок у справі про шпигунство на користь рф, засудивши двох осіб до 5 і 6 років позбавлення волі.

Як повідомляє Delfi, у справі фігурують раніше відомий таксист Сергій Сидоров та Світлана Ніколаєва. Суд визнав їх винними у зборі та передачі інформації, що не підлягає розголошенню, на користь росії.

Світлану Ніколаєву засуджено до п’яти років позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду. З урахуванням часу, проведеного під вартою, їй залишилося відбути близько двох років і десяти місяців. Сергія Сидорова засуджено до шести років ув’язнення та двох років пробаційного нагляду, фактично він проведе у в’язниці ще три роки і десять місяців.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для обох обвинувачених залишено без змін до набрання вироком законної сили. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

За даними обвинувачення, Сидоров збирав дані про інших осіб, яких підозрювали у шпигунстві, а згодом передавав ці відомості далі. У матеріалах справи також згадується передача персональних даних ув’язнених.

Крім того, слідство встановило діяльність пов’язаної Telegram-групи, яка нібито збирала інформацію про оборонні об’єкти Латвії, діяльність НАТО та підтримку України з подальшою передачею цих даних російським спецслужбам.

Латвіяшпигунстворосія загроза

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