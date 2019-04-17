У Лондоні “кліматичні” активісти прив'язують себе до поїздів метро, - ФОТО

“Блокування транспорту в середу зроблене в межах акції "Пауза", яка має на меті створити проміжки часу, коли людство зупиниться та повністю усвідомить ступінь шкоди, яку ми заподіяли та далі робимо для життя на планеті Земля"

Британські захисники екології з організації Extinction Rebellion на знак протесту проти кліматичних змін почали прив'язувати себе до поїздів метрополітену, поліція з понеділка вже затримала понад 300 учасників акції.

"Активісти боротьби проти зміни клімату протестують на вулицях Лондона третій день поспіль, двоє протестувальників сьогодні прив'язалися до даху поїзда, інші й надалі блокують транспортні маршрути", - повідомляє CNN.



Фото: CNN

Демонстранти заблокували деякі з центральних транспортних артерій Лондона з понеділка - в тому числі райони навколо Мармурової Арки, Парламентської площі, Оксфордського цирку та мосту Ватерлоо, в середу активісти почали блокувати надходження електрики до мережі метрополітену міста.

Декілька демонстрантів приклеїли себе до даху поїзда на станції Canary Wharf, а також розгорнули банер з написом "Увага до клімату". Extinction Rebellion заявляє, що “блокування транспорту в середу зроблене в межах акції "Пауза", яка має на меті створити проміжки часу, коли людство зупиниться та повністю усвідомить ступінь шкоди, яку ми заподіяли та далі робимо для життя на планеті Земля".



Фото: CNN

Як зазначається, працівники метрополітену Лондона змушені були вимкнути мережу Wi-Fi на станціях, щоб учасникам акції було важче координувати свої дії.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на акціях екологів у Лондоні було затримано 209 активістів. Протести екологів очолює британська кліматична група Extinction Rebellion, що планує організувати демонстрації у 33 країнах протягом найближчих днів.

Протестувальники вимагають скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити кліматичний та екологічний надзвичайний стан та організувати збори громадян для розробки надзвичайного плану дій щодо зміни клімату та екологічної ситуації загалом.

Нагадаємо, що вчені з Плімутського університету заявили про те, що глобальне танення льодовиків може призвести до вивільнення радіоактивних частинок, які залишилися після випробувань ядерної зброї.