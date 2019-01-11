У Львові 2 тисячі людей вшанували 101-у річницю проголошення ЗУНР

У дійство залучили автентичну історичну техніку - вантажівку та бронеавтомобіль, які використовували на території Галичини вояки Української Галицької Армії під час польсько-української війни

Пам’ятні урочистості з нагоди 101-ої річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки відбулись у Львові. У заходах взяли участь близько 2 тисяч людей.

Як повідомив кореспондент hromadske, заходи розпочалося на Личаківському кладовищі з панахиди біля могил січових стрільців та солдатів Української галицької армії, повідомляє "Громадське".

Згодом біля Львівської міської ради учасники громадської організації Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» зачитали історичний документ про проголошення ЗУНР.

"Український народе! Голосимо тобі лист визволення з неволі. Віднині ти господар своєї землі. Вільний горожанин своєї держави. Український народе, доля України у твоїх руках. Ти станеш, як непобідний мур при українській національній раді", - йшлось у документі.

Опісля в центрі міста влаштували реконструкцію подій 1918 року.

"За Галичину почали змагатись поляки, які були під владою Австро-Угорщини. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада українське військо, січові стрільці зайняли найбільш стратегічні об’єкти Львова, і по всій Галичині. Зранку проголосили створення Західноукраїнської народної республіки", - розповів учасник Товариства пошуку жертв війни "Пам’ять" Макар Патуляк.

У дійство залучили автентичну історичну техніку - вантажівку та бронеавтомобіль, які використовували на території Галичини вояки Української Галицької Армії під час польсько-української війни.

Також кілька тисяч студентів та викладачів пройшли пішою ходою від головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка до Янівського кладовища.

"Сьогодні дуже важливий день в історії України. На мій погляд всі події, які були спрямовані на встановлення незалежності України дуже важливі. Чи сто один рік, чи рік, немає значення. Це є сто один рік боротьби за незалежність України, яка триває і досі", - розповів начальник студентського відділу ЛНУ Богдан Іванусь.

На Янівському кладовищі біля меморіалу Українських січових стрільців також відбулась панахида.

"Ми всі українці маємо знати свою історію. Важливо святкувати такі події. І щоб більше людей брали у них участь. Сьогодні важливий день в історії Галичини та України", - розповіла студентка Юлія Шимончук.

У неділю, 3 листопада у львівському парку "На валах" святкування продовжать театралізованим військово-історичним дійством "Бої у Львові".