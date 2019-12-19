У Львові протестували медпрацівники: вимагали підвищення зарплатні
Як повідомив кореспондент hromadske, медики вимагали встановлення мінімальної ставки для молодшого персоналу - від 8 000 гривень, для середнього - від 16 000 гривень, для старшого - від 27 000 гривень.
Крім того, протестувальники просили повернути вислугу років та надбавки за важкі умови праці, а також запровадити програму забезпечення медиків житлом.
"У нас в країні навіть обслуговування техніки більше ціниться, ніж людське життя. Якщо ми маємо такі низькі зарплати, то життя людини нічого не вартує. Моя ставка три тисячі гривень. Є певні надбавки, то виходить чотири тисячі чотириста гривень", - розповіла медсестра 8-ої клінічної лікарні міста Львова Галина Юшняк.
Протестувальники тримали в руках плакати з написами : "Почуйте нас", "Медикам - гідну зарплату". За словами учасників, це попереджувальна акція.
"Якщо нас не почують, наступного разу мітинг буде масштабніший. Ми завчасно попередимо, і всі медсестри не вийдуть на роботу", - заявила медсестра Інституту патології крові Емілія Кальмук.
Учасники акції пройшлися від пам'ятника Тарасу Шевченку до Ратуші та Львівської обласної державної адміністрації. Така ж акція відбулась в Києві.
Приводом для протесту став допис медсестри з Боярки на Київщині Ніни Козловської, в якому закликала об'єднатись медпрацівників з усією України та вимагати підвищення зарплатні. Після допису колеги запустили флешмоб у Facebook за хештегом #БудьЯкНіна, де розповідали про умови праці медпрацівників.
Нагадаємо, що у Нацбанку заявили, що різниця в зарплатах в Україні і Польщі значно зменшилася
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