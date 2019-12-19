У Львові протестували медпрацівники: вимагали підвищення зарплатні

Крім того, протестувальники просили повернути вислугу років та надбавки за важкі умови праці, а також запровадити програму забезпечення медиків житлом

Близько сотні медпрацівників Львова долучились до всеукраїнської акції "Будь, як Ніна", на якій протестували проти низької заробітної платні.

Як повідомив кореспондент hromadske, медики вимагали встановлення мінімальної ставки для молодшого персоналу - від 8 000 гривень, для середнього - від 16 000 гривень, для старшого - від 27 000 гривень.

Крім того, протестувальники просили повернути вислугу років та надбавки за важкі умови праці, а також запровадити програму забезпечення медиків житлом.

"У нас в країні навіть обслуговування техніки більше ціниться, ніж людське життя. Якщо ми маємо такі низькі зарплати, то життя людини нічого не вартує. Моя ставка три тисячі гривень. Є певні надбавки, то виходить чотири тисячі чотириста гривень", - розповіла медсестра 8-ої клінічної лікарні міста Львова Галина Юшняк.

Протестувальники тримали в руках плакати з написами : "Почуйте нас", "Медикам - гідну зарплату". За словами учасників, це попереджувальна акція.

"Якщо нас не почують, наступного разу мітинг буде масштабніший. Ми завчасно попередимо, і всі медсестри не вийдуть на роботу", - заявила медсестра Інституту патології крові Емілія Кальмук.

Учасники акції пройшлися від пам'ятника Тарасу Шевченку до Ратуші та Львівської обласної державної адміністрації. Така ж акція відбулась в Києві.

Приводом для протесту став допис медсестри з Боярки на Київщині Ніни Козловської, в якому закликала об'єднатись медпрацівників з усією України та вимагати підвищення зарплатні. Після допису колеги запустили флешмоб у Facebook за хештегом #БудьЯкНіна, де розповідали про умови праці медпрацівників.

Нагадаємо, що у Нацбанку заявили, що різниця в зарплатах в Україні і Польщі значно зменшилася