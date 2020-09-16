У Матеївецькій ОТГ розвиватимуть лікувально-оздоровчий туризм

У Матеївецькій об’єднаній територіальній громаді, що на Коломийщині, розпочали реалізацію проєкту з розвитку лікувально-оздоровчого туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

ОТГ виграла на конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад у межах проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку", на цьому наголосив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.

За його словами, в сільській раді ОТГ провели семінар, під час якого здійснили діагностику туристичних ресурсів території.

"У межах семінару змогли більш детально ознайомитися з локаціями, котрі ляжуть на карту проєкту. Деякі з них відвідали. Зокрема, лікувально-оздоровчий центр "Золоті крилечка", джерело Джуркут, а також цех з виробництва кахелю. Загалом на цю карту буде нанесено 94 об’єкти господарювання. Це – пасіки, овечі ферми, хлібопекарні, сироварні тощо", – сказав Мельничук.

Експерт наголосив, що в межах ініціативи незабаром створять мережу туристичних зелених шляхів протяжністю 40 кілометрів.

"Передбачено створення колірної системи навігації: інформаційні стенди, таблички, туристичні знаки. Всі вони будуть єдиної дизайнерської концепції, а для здійснення цієї діяльності необхідно всього два місяці. Все це здійснюється для покращення доступності до туристичних об’єктів", – розповів Мельничук.

Заступник голови Матеївецької громади Любомир Веселовський висловив переконання, що реалізація ініціативи зможе посилити економічний розвиток у громаді.

"Село Запруття має високий потенціал для розвитку туризму. Сподіваємось, що синхронізована діяльність всіх об’єктів господарювання дасть імпульс до соціально-економічного розвитку ОТГ", – сказав посадовець.

Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.