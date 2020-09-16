У Матеївецькій ОТГ розвиватимуть лікувально-оздоровчий туризм
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.
ОТГ виграла на конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад у межах проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку", на цьому наголосив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
За його словами, в сільській раді ОТГ провели семінар, під час якого здійснили діагностику туристичних ресурсів території.
"У межах семінару змогли більш детально ознайомитися з локаціями, котрі ляжуть на карту проєкту. Деякі з них відвідали. Зокрема, лікувально-оздоровчий центр "Золоті крилечка", джерело Джуркут, а також цех з виробництва кахелю. Загалом на цю карту буде нанесено 94 об’єкти господарювання. Це – пасіки, овечі ферми, хлібопекарні, сироварні тощо", – сказав Мельничук.
Експерт наголосив, що в межах ініціативи незабаром створять мережу туристичних зелених шляхів протяжністю 40 кілометрів.
"Передбачено створення колірної системи навігації: інформаційні стенди, таблички, туристичні знаки. Всі вони будуть єдиної дизайнерської концепції, а для здійснення цієї діяльності необхідно всього два місяці. Все це здійснюється для покращення доступності до туристичних об’єктів", – розповів Мельничук.
Заступник голови Матеївецької громади Любомир Веселовський висловив переконання, що реалізація ініціативи зможе посилити економічний розвиток у громаді.
"Село Запруття має високий потенціал для розвитку туризму. Сподіваємось, що синхронізована діяльність всіх об’єктів господарювання дасть імпульс до соціально-економічного розвитку ОТГ", – сказав посадовець.
Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
- ВІДЕО На Херсонщині монастир ХVІІІ століття показали з висоти пташиного польоту
- ВІДЕО “Стара Умань” оновила маршрут монастирськими підземеллями
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"