У МАУ назвали рейси, які скасують через коронавірус

Авіакомпанія обіцяє зв’язатися з кожним пасажиром скасованих рейсів, який залишив свої прямі контактні дані під час бронювання квитків

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) внесла зміни у розклад рейсів у низці напрямків через запроваджені заходи, пов’язані з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії, повідомляє "Громадське".

Зокрема, МАУ вирішили призупинити рейси Київ - Венеція у період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть покинути територію Італії на регулярних рейсах МАУ з Риму та Мілану. Тим, кому потрібно буде переїхати з Венеції до Риму або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно заповнити спеціальну декларацію.

Також авіакомпанія коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня - 8 квітня скасовані рейси Одеса - Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро - Тель-Авів, а також рейси Харків - Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня.

Рейси Київ - Тель-Авів здійснюватимуть двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро - Тель-Авів запропонують альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

Окрім того, до 22 травня тимчасово зупиняють виконання прямих рейсів Київ - Ізмір. Пасажирам запропонують варіанти подорожі з пересадкою у Стамбулі. Через понижений попит до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконувати теж не будуть.

З 13 березня по 7 квітня авіакомпанія виконуватиме по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном.

Також зміни відбудуться і в програмі внутрішніх рейсів: до 8 квітня скасовують другі частоти на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.

Авіакомпанія обіцяє зв’язатися з кожним пасажиром скасованих рейсів, який залишив свої прямі контактні дані під час бронювання квитків.

Там також уточнюють, що запровадили процедуру повної дезінфекції всіх повітряних суден, що прибувають з міст Італії, до зниження епідеміологічного рівня.

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