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Катар заборонив в’їзд громадянам 14 країн

«В'їзд до Катару тимчасово припинено для людей із Бангладеш, Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії та Таїланду. Тимчасова заборона, яка набуває чинності в понеділок, 9 березня, спрямована на запобігання поширенню коронавірусу»
У Катарі з понеділка, 9 березня, набула чинності тимчасова заборона на в’їзд громадянам 14 країн в межах боротьби з поширенням коронавірусу.
Катар заборонив в’їзд громадянам 14 країн

Про це повідомляє Gulf Times, передає УКРІНФОРМ.

«В'їзд до Катару тимчасово припинено для людей із Бангладеш, Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії та Таїланду. Тимчасова заборона, яка набуває чинності в понеділок, 9 березня, спрямована на запобігання поширенню коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Таке рішення стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі. Влада країни закликала громадян відмовитися від подорожей за винятком крайньої потреби.

Крім того, зазначається, що раніше для запобігання поширенню коронавірусу національний авіаперевізник Qatar Airways припинив польоти до Італії.

Нагадаємо, що сервіс онлайн-замовлення таксі Uber виплачуватиме протягом 14 днів компенсацію водіям, які заразилися коронавірусом SARS-CoV-2.

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09 03 2020 16:00
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