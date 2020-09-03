НОВИНИСервіс онлайн-замовлення таксі Uber виплачуватиме протягом 14 днів компенсацію водіям, які заразилися коронавірусом SARS-CoV-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Uber виплачуватиме компенсацію водіям, які заразилися коронавірусом
Водії, які заразилися або яких відправили на карантин, зможуть взяти 14 днів оплачуваного лікарняного
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє CNN,передає "Громадське".
Водії, які заразилися або яких відправили на карантин, зможуть взяти 14 днів оплачуваного лікарняного.
Зазначається, що це зміна політики таких сервісів, які розглядають водіїв, як незалежних працівників, які не мають права на пільги.
Віцепрезидент компанії Ендрю Макдональд розповів, що в деяких країнах уже почали виплачувати компенсацію інфікованим водіям. Зараз Uber працює над тим, щоб запровадити таку можливість по всьому світу.
У компанії не уточнили, скільки саме грошей отримають водії на лікарняному.
Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали помилковими надії на зникнення SARS-CoV-2 в літню пору.
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