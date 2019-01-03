У мене немає жодного іноземного рахунку, жодної іноземної компанії, - Яценюк

"І нічого цього не з'явилося ні під час прем'єрства, ні після нього"

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що у мене немає жодного іноземного рахунку, жодної іноземної компанії.

"Я твердо переконаний: якщо ти займаєшся політикою, ти не можеш займатися грошима. Так не буває. Не можна об'єднувати владу і гроші, вони не поєднуються", - вважає Арсеній Яценюк.

В інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор" він заявив, що "особисте збагачення і влада - це та комбінація, яка призводить до знищення тебе і як політика, і як бізнесмена, знищення твоєї репутації". "І я вам скажу, знищення віри взагалі, залишків віри, - у нас зараз лишилися тільки залишки віри, - у владу як таку. Тому я - професійний політик".

"У мене немає жодного активу за кордоном. І ніколи не було - незважаючи на те, що я працював у бізнесі і в банківському секторі тривалий час. У мене немає жодного іноземного рахунку. У мене немає жодної акції жодної іноземної компанії. І у мене нічого цього не з'явилося ні під час прем'єрства, ні після нього", - підкреслив політик.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста, Арсеній Яценюк зазначив, що іноземних активів немає також ні у його дружини, ні у його матері чи батька.

"І скажу вам ось ще що. Мене скрінили всі розвідки всієї нашої західної коаліції. Це я знаю точно. Повірте мені. Чому вони це робили? Не тому, що в чомусь підозрювали - просто вони повинні знати, з ким спілкуються їхні лідери. Вони вивернули все і вся. І не знайшли жодного компромату. Знаєте, чому? Розумієте, я свою бізнес-кар'єру закінчив у 2001 році. І з 2001 року я вже знав, що колись настане час - і мені треба буде відповідати, де я взяв гроші. Я знав це. І, починаючи з 2001 року, я сам, з калькулятором, листочком і ручкою, заповнював всі декларації, які тоді всерйоз не сприймали", - розповів він.

Арсеній Яценюк поділився історією про те, як багато років потому відоме інформаційне агентство, контрольоване Сергієм Льовочкіним, направило йому запити: "мовляв, покажіть, будь ласка, свої декларації": "А я їм відповів: всі декларації висять на сайті! І посилання на сайт відправив".