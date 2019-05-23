​У Мінекології закупили нові автомобілі на "кіотські гроші", - ФОТО

За словами міністра екології та природних ресурсів, у результаті складних дворічних переговорів з японською стороною вдалося зберегти кошти в країні та спрямувати їх на реалізацію ряду проектів.

"Вдруге за півроку вручаємо ключі від автомобілів, призначених для захисту української природи. Сьогодні 40 сучасних і економічних енергозберігаючих автомобілів марки Toyota RAV 4 2,5 Hybrid, E-AWD, оснащених бензиновим та електронним двигунами, поїхали в територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції. Це - результат проектів цільових екологічних інвестицій, які реалізуються у рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату", - розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформують в "Укрінформ".



Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Завдяки цим проектам також було закуплено 1568 автомобілів Toyota Prius та 718 автомобілів марки Mitsubishi Outlander з гібридною силовою установкою для потреб Національної поліції України. Крім того, модернізовано 135 вагонів Київського метрополітену та проведено ряд інших заходів щодо скорочення викидів парникових газів. Частина цих коштів була скерована на реалізацію природоохоронної політики.

"Це - пeрша цeнтралізована закупівля спeцавтомобілів органу, який здійснює державний природоохоронний контроль за останні 12 років. Автомобілі спеціально обладнані для використання в складних умовах і призначені для покращення роботи державних екоінспекторів України", - зазначив Семерак.

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