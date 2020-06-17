У Міненерго кажуть, що їхній законопроєкт убезпечить українців від перебоїв з електроенергією

Проєкт закону вже зареєстрували у Верховній Раді та передали на розгляд парламентських комітетів

Міністерство енергетики розробило законопроєкт, яким хочуть внести зміни в закон "Про ринок електричної енергії".

Про це повідомила тимчасова очільниця відомства Ольга Буславець, пише пресслужба Міненергетики, зазначає "Громадське".

Вона наголосила, що зміни до закону про ринок електроенергії необхідно ухвалити якнайшвидше, оскільки від цього залежить стабільне постачання електроенергії споживачам.

Документом передбачили подовження строку зобов’язання чинних постачальників універсальних послуг постачати електричну енергію побутовим та малим непобутовим споживачам. Водночас проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг хочуть відтермінувати на рік.

"Це необхідно для того, щоб домогосподарства та невеликі непобутові споживачі - перукарні, кафе, інші заклади - мали стабільне електропостачання. Річ у тім, що карантинні заходи та низка інших причин завадили провести конкурс на постачальників універсальних послуг, як було заплановано. Але щоб убезпечити українців від перебоїв з електроенергією, ми розробили цей законопроєкт", - пояснила Буславець.

Також у законопроєкті пропонують продовжити на рік зобов’язання чинного постачальника «останньої надії», з відповідним перенесенням конкурсу.

"Ця норма необхідна для стабільного енергопостачання споживачам, які втратили або не знайшли постачальника", - наголосила т.в.о. міністра.

Проєкт містить норми щодо тимчасового призупинення імпорту електроенергії із держав, що не є членами Енергетичного Співтовариства (зокрема, йдеться про Росію та Білорусь).

Також документом пропонують спростити процедуру проведення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей.

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