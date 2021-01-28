Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мінсоцполітики розраховують на накопичувальну пенсійну систему для всіх з 2023 року

За оцінками Мінсоцполітики, наразі 60%, або 6,5 млн людей отримують пенсію до 3 тис. грн, а середній розмір пенсії становить 3,5 тис. грн станом на 1 січня 2021 року
У Мінсоцполітики сподіваються на прийняття законопроєктів №4408 і №2683 - це дозволить з 2022 року почати впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.
У Мінсоцполітики розраховують на накопичувальну пенсійну систему для всіх з 2023 року Фото: fotogestoeber/fotolia

ро це заявила міністр Марина Лазебна на Пенсійному форумі, який проходить у Києві, пише "Економічна правда".

"Зараз перед нами стоїть завдання ввести обов'язкову накопичувальну систему", - зазначила Лазебна.

Відповідно до презентації, презентованої міністром, перший законопроєкт дасть змогу залучити на 2-й рівень 100 тисяч учасників з щорічними внесками 2 млрд грн, другий - 10 млн із внесками 30-40 млрд грн на рік.

За оцінками Мінсоцполітики, наразі 60%, або 6,5 млн людей отримують пенсію до 3 тис. грн, а середній розмір пенсії становить 3,5 тис. грн станом на 1 січня 2021 року.

"Таким показниками є пояснення: внески сплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів", - пояснила Лазебна.

За її словами, детінізація ринку праці і зарплат не відбулася, тому Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.

Міністр додала, що при збереженні такої ситуації коефіцієнт заміщення - відношення пенсії до зарплати - до 2055 року знизиться до 18% з 28,7% в 2020 році.

Читайте також: Уряд пропонує з 2022 року встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2021 17:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.